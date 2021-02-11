HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eroin sevkiyatında Cumhuriyet tarihinin en büyük darbesi

Eroin sevkiyatında Cumhuriyet tarihinin en büyük darbesi

11.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eroin sevkiyatında Cumhuriyet tarihinin en büyük darbesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Pekcan ele geçirilen eroinin bugüne kadar sınırda yakalanan en büyük miktar olduğunu belirtti.
Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve oda temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İran’ı birbirine bağlayan Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 808 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini belirtti. Bakan Pekcan konuşmasında ele geçirilen eroinin sınırda bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek ekipleri kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?

En Çok Okunan Haberler

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarındaki gemide yangın

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Özel hastanede skandal! Cenazesini tıbbi atık bölümünden çıkardılar

Özel hastanede skandal! Cenazesi tıbbi atık bölümünden çıkarıldı

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Bakan Pekcan: Bugüne kadarkilerin en yükseği

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Bakan Pekcan: Bugüne kadarkilerin en yükseği

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!

Otomobil benzin istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü! Saniye saniye görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.