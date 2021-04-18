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  4. Erol Demiröz kimdir? Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti!

Erol Demiröz kimdir? Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti!

18.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayata veda etti. Demiröz'ün vefatını ise Ankara Sanat Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası duyurdu. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Erol Demiröz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Peki Erol Demiröz kimdir?

Erol Demiröz kimdir? Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti!

Erol Demiröz'ün birkaç filminde yer alan oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kırmızıgül, "Tiyatro ve sinema dünyasının ustası Erol Demiröz vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehirlimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız..." dedi.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1952 yılında ilkokul , 1958 yılında ortaokul ve liseyi Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)’inde tamamladı. Askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gaziemir’de yaptı.

Erol Demiröz kimdir? Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti!

Erol Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968 de Ankara Sanat Tiyatrosu (AST)'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu. Demiröz, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filmde rol aldı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı. “Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği ”Beyaz Melek” ile ”Güneşi Gördüm” adlı filmlerde de önemli roller üstlendi.

Erol Demiröz, 1977 yılında, “Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü”nü aldı.

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