Ertan Saban ve Devrim Özkan'lı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük hata! O sahne izleyicinin gözünden kaçmadı

Show TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Sadi Payaslı ve Songül'ün sahneleri büyük beğeni topluyor. Her bölümü çok konuşulan dizide öyle bir çekim hatası yapıldı ki o sahne sosyal medyanın diline düştü.

Dizide; Songül belgesel izlerken gözyaşlarına hakim olamıyor ve ağlamaya başlıyor. Eşi Sadi ise Songül'ü sakinleştirmek için sarılıyor .

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin tam bu sahnesinde ikilinin birbirine sarılırken aniden ayrılmaları sosyal medyanın diline düştü. Sahnede hiçbir geçiş olmayışı alay konusu oldu.

Sosyal medyada o sahne paylaşılıp; 'Bu kadar çok çekim hatası fazla değil mi?', 'Alışık olduğumuz için direk fark ediyoruz', 'Çok göze batıyor', 'Arada sadece bir salise var' 'Çok bariz hatalar yapılıyor', 'Sadi uçtu sandım' gibi yorumlar yapıldı.

