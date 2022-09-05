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  4. Erzincan'da acı olay! Apartmandan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Erzincan'da acı olay! Apartmandan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

05.09.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erzincan'da acı olay! Apartmandan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Erzincan'daki acı olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aslanlı Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınları, yaralı çocuğu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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