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Erzincan'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 00:52 | Son Güncelleme

Erzincan'da karayollarında oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, otobüs ve otomobiller zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Meydana gelen trafik kazalarında, 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kaza gece saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkiinde meydana geldi. 28 A 41110 plakalı tır ile 06 FT 2941 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolünü kaybederek makas atan 47 A 77410 plakalı tıra çarpmamak için durdular. Ardından aynı yönde seyir eden 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak, önünde bulunan otomobile daha sonra ise 28 A 41110 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ve otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından bulundukları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Erzincan’ da ki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındılar.

Tırların yolu kapaması sebebiyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum karayolu daha sonra trafiğe açıldı.
Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası

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