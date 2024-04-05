Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili yeni gelişme! 53 gün sonra bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'te bulunan maden ocağındaki toprak kayması sonucunda 9 işçiden günlerdir haber alınamıyordu. Devam eden çalışmalarda 53 gün sonra Uğur Yıldız’a ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşıldı. Ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Öte yandan maden ocağının manganez kısmında Uğur Yıldız ile birlikte 2 kişinin daha cesedinin olduğu tahmin edilirken arama çalışmalarına hız verildi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.

Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.



Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 5, 2024







