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  4. Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için gece-gündüz çalışıyor.
Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kemah ilçesinde 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere toplam 49 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz çalışma yürütüyor. 4 ekip, 3 greyder, 1 dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile yolları kardan temizlemeye çalışyor.

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Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

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