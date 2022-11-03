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  4. Erzincan'da 79 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Erzincan'da 79 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

03.11.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ekim ayı içerisinde 7 faili meçhul olayı aydınlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren 79 düzensiz göçmeni de sınır dışı etti.

ERZİNCAN (AA) - İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda, 1255 gümrük kaçağı sigara ile tarihi nitelikteki 85 sikke ele geçirildi.

Çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bu süreçte, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 79 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Ayrıca jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müdahale edilen 10 faili meçhul olaydan 7'si aydınlatıldı.

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