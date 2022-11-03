Erzincan'da 79 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ERZİNCAN (AA) - İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda, 1255 gümrük kaçağı sigara ile tarihi nitelikteki 85 sikke ele geçirildi.

Çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bu süreçte, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 79 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Ayrıca jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müdahale edilen 10 faili meçhul olaydan 7'si aydınlatıldı.

