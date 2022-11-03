Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“1. Şahıs O.K. - dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs M.D. - kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs K.A. - basit yaralama suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs T.K. - kasten yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs M.Y. - birden fazla kişi ile tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs Ç.A. - basit yaralama suçundan 9 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs Z.S. - tehdit suçundan 7 ay 14 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs S.B. - suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs B.K. - alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs G.K. - trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Şahıs D.K. - hakaret suçundan 4560 TL adli para cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
Yakalaması yapılan 12 şahsın çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası ve 5860 Türk Lirası adli para cezası ile arandığı tespit edilmiş ve şahısların cezaevlerine teslimi yapılmıştır.”