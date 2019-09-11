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Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kerem Ertekin'in (28) kullandığı 17 FN 910 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Caddesi'ndeki Erzincan Adliyesi yakınlarında plakası belirlenemeyen Binali Göktaş (73) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada her iki motosikletin sürücüsü ile Ertekin'in kullandığı motosikletteki Ramazan Arduç yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Binali Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ertekin ile Arduç'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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1 ölü 2 yaralı Erzincan Fevzipaşa Caddesi Motosiklet trafik kazası

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