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Erzincan’da MHP’li Bekir Aksun kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Erzincan’da seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kazandı.162 bin 190 seçmen için 984 sandıktan 9’unun seyyar, 1 tanesinin cezaevinde kurulduğu Erzincan’da sandıkların büyük kısmı açıldı.

Erzincan’da MHP’li Bekir Aksun kazandı

Erzincan’da seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kazandı.
162 bin 190 seçmen için 984 sandıktan 9’unun seyyar, 1 tanesinin cezaevinde kurulduğu Erzincan’da sandıkların büyük kısmı açıldı. Sandıkların yüzde 90’ının açılması ile kentte MHP seçmeni sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan Belediye Başkanlığında MHP adayı Bekir Aksun yüzde 42.27, AK Partili Cemalettin Başsoy yüzde 32 .71, CHP’li İsmail Taş yüzde 23.15 oy aldı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre MHP’nin Belediye Başkan adayı Bekir Aksun yeni başkan seçildi.
İlçelerde ise 3 ilçede MHP kazanırken, 4 ilçede AK Parti kazandı. Kemah, Kemaliye ve Otlukbeli’de MHP, Çayırlı, İliç, Refahiye ve Üzümlü’de ise AK Parti kazandı.

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