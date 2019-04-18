HABER

Erzincan'da ur kekliğinin varlığı fotokapanla kanıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da yaban hayatı, kurulan fotokapanlarla izlenip, kaçak avcılığın da önüne geçiliyor.

Erzincan'da ur kekliğinin varlığı fotokapanla kanıtlandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yaban hayatı, kurulan fotokapanlarla izlenip, kaçak avcılığın da önüne geçiliyor. Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliği fotokopanla görüntülendi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaban hayvanlarını tespit etmek üzere birçok bölgeye fotokapan yerleştirdi. Uzun süren takip sonucu Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliğine rastlandı. 2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin fotokapanla kentteki varlığı kanıtlandı. Fotokapan görüntülerinde, ur kekliği ile birlikte yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, vaşak, kınalı keklik, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarına da rastlandı. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

FOTOĞRAF

Erzincan'da ur kekliğinin varlığı fotokapanla kanıtlandıErzincan'da ur kekliğinin varlığı fotokapanla kanıtlandıErzincan'da ur kekliğinin varlığı fotokapanla kanıtlandı

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
Çeşme'de kıyıdaki gezi teknesinde yangın (3)Çeşme'de kıyıdaki gezi teknesinde yangın (3)
Başkent’te Trabzon fırtınası esiyorBaşkent’te Trabzon fırtınası esiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.