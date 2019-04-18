Erzincan'da ur kekliğinin varlığı fotokapanla kanıtlandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yaban hayatı, kurulan fotokapanlarla izlenip, kaçak avcılığın da önüne geçiliyor. Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliği fotokopanla görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaban hayvanlarını tespit etmek üzere birçok bölgeye fotokapan yerleştirdi. Uzun süren takip sonucu Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliğine rastlandı. 2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin fotokapanla kentteki varlığı kanıtlandı. Fotokapan görüntülerinde, ur kekliği ile birlikte yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, vaşak, kınalı keklik, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarına da rastlandı. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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