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  4. Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Sivas-Erzincan kara yolundaki kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.

Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi.

Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan otobüs kazası

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