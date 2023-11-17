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Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu! Göz gözü görmedi

17.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle göz gözü görmedi.

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu! Göz gözü görmedi

Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle 3 bin 176 metre rakımlı Palandöken Dağı, beyaza büründü. Palandöken Kayak Merkezi'nde gece boyunca etkili olan yağış kameralara yansıdı. Palandöken'de kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü.

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Kentin 2 bin 450 metre rakımdaki ilçesi Karayazı da tamamen karla kaplandı. Yağşı nedeniyle Karayazı- Karaçoban kara yolunda sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

YÜKSEK DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'ın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Sahara, Ilgar, Arsiyan ve Kısır dağının zirveleri beyaza büründü. Şehri çevreleyen dağların karlı görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

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Kar yağışı Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde de etkili oldu. Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, araçların üzerinde biriken karları temizledi. Posoflular, bu yıl kar yağışının erken geldiğini söyledi.

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KOYUNLAR TEKRAR AĞILLARA ALINDI

Ağrı'nın Doğubayazıt, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı. Köylülerin dışarı çıkardığı koyunlar, bir süre karla kaplı arazide dolaştıktan sonra ağıllara geri alındı.

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(DHA)

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Ağrı Erzurum Ardahan kar
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