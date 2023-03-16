Erzurum'da 'Arka Sokaklar' operasyonu! 15 kişiye fuhuş gözaltısı, 114 kişiye de 1 milyon 516 bin TL ceza

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi için soruşturma başlattı. Erzurum merkez ile Çat ilçesinde yürütülen 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına karıştığı belirlenen 15 kişiye yönelik 'Arka Sokaklar' ismi verilen operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

14 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

114 KİŞİYE 1 MİLYON 516 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Bu arada aynı operasyon kapsamında, fuhşa karıştığı tespit edilen 114 kişiye 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı.

(DHA)

