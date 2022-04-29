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Erzurum'da kahreden kaza! Çaya uçmuşlardı... Ebe Büşra'dan sonra annesinin cesedi de bulundu

29.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dün akşam Oltu Çayı’na uçan otomobilden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun’un ardından annesi Sevinç Bulut’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un eşi Fevzi Bulut’u arama çalışmaları sürerken, Fevzi ve Sevinç Bulut çiftinin ebe olarak görev yapan kızları Büşra Tosun’u alıp, ilçe merkezindeki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Erzurum'da kahreden kaza! Çaya uçmuşlardı... Ebe Büşra'dan sonra annesinin cesedi de bulundu

Kaza, dün akşam saatlerinde Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerdeki Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ölmez çiftini, ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BÜŞRA, 4 AYLIK HAMİLEYDİ

Diğer araçta bulunan Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un bulunması için de çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma'dan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün gece Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı. Bulut çiftine ise ulaşılamadı.

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Karların erimesi sonucu yükselen çayda aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün kaza noktasından Ayvalı Barajı'na kadar olan bölgede yoğunlaştı. Çalışmalar kapsamında Köprübaşı HES'in kapaklarının kısa süreliğine kapatılması kararı alındı. HES'in kapatılmasının ardından yapılan arama çalışmalarında Sevinç Bulut’un da kaza noktasına 10 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

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KIZLARINI ALIP İLÇEYE DÖNÜYORLARMIŞ

Fevzi ve Sevinç Bulut çiftinin Ormanağzı Mahallesi'nde ebe olarak görev yapan kızları Büşra Tosun’u alıp, ilçe merkezindeki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
Fevzi Bulut’u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum
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