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Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alan kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi. Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm otluk alan zarar gördü.

KORKUNÇ İDDİA

Görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi. Çocuklar, “İki kişi geldi, yaklaştılar. İkisi de siyah giyimliydi. Yüzleri görülmüyordu. Verdiler ateşi, biraz yanmaya başladı. Bir tane araba durdu. Bir kişi arabadan indi, onları aşağı doğru kovaladı. Yakalayamadı. Sonra biz gördük yangını, itfaiyeye haber verdik” dediler.

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Erzurum yangın 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları atlama kuleleri Kiremitlik Tepe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
erzurumda neler oluyor. daha geçenlerde cami duvarlarına no god yazanlar değişik bazı olaylar da devam etmekte halkı kime karşı kışkırtıyorlar amaç ne belli değil
GEÇMİŞ OLSUN DA BÜYÜK ŞEHİR İTFAİYESİNİN SADECE MONİTÖRDEN MÜDAHALESİNİ HAYRETLE İZLEDİM. ÇOK AYIP. HORTUM ATIP MÜDAHALE EDİLMESİ DAHA MANTIKLIYDI.
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