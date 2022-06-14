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Erzurum'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu...

14.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da araç içinde başından vurulmuş halde bulunan 21 yaşındaki Adem Çakan, hayatını kaybetti. Çakan'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu.

Erzurum'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu...

Olay dün sabaha karşı saat 06.00 sularında meydana geldi. E-80 karayolu üzerinde bulunan Atatürk Üniversitesine ait ormanlık alanın yanında park edilmiş halde duran araç içerisinde başından vurulmuş bir erkek bulundu. Talihsiz gencin 21 yaşındaki Adem Çakan olduğu anlaşıldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

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Çakan, ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti. Haberi alan yakınları yasa boğuldu. Çakan’ın kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Erzurum’a geldiği iddia edildi. Talihsiz gencin sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu. Öte yandan Çakan’ın aracında fare zehiri de bulundu.

(İHA)

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Erzurum
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