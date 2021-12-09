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Erzurum'da korkunç olay: Hurda sandı, bomba fünyesi çıktı!

09.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da hurda toplayan Gökhan Z., eski eşya parçaları sanarak kurcaladığı el bombasının fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Gökhan Z.'nin bulduğu 6 fünye ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Erzurum'da korkunç olay: Hurda sandı, bomba fünyesi çıktı!

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.

NEREDE BULDUĞUNU HATIRLAYAMADI

Kentte hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi. Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.

Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı.

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DHA

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