HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum'da köylüler kar için hep birlikte dua etti

Erzurum'da köylüler kar için hep birlikte dua etti

13.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 30 yılın en sıcak kış mevsiminin yaşandığı Erzurum'da köylüler, kar duasına çıktı.

Merkez Aziziye ilçesinin kırsal Demirgeçit Mahallesi'nde, 'hoca' olarak bilinen esnaf Muhittin Olçun eşliğinde ellerini açıp dua eden köylüler, kar yağmasını diledi. Mahalleden geçen tren yolunda sıralanan köy sakinleri, kar duasına "Amin" dedi. Duaya katılan Resul Altunlu (47), "Bu yaşıma kadar, ocak ayında yağmur yağdığını görmemiştim. Eskiden Erzurum'a iki metre kar yağardı. Bu hiç hayra alamet değil. Büyüklerimizden kalan bir söz vardır, 'Ocak ayında yağmur yağacağına, kan dökülse daha iyidir' derlerdi. Çünkü bu kıtlık ve kuraklığa işarettir. Allah sonumuzu iyi etsin. Umarız 2020'de yaşadığımız sıkıntıları 2021'de yaşamayız" diye konuştu.

‘OCAK AYINDA ERZURUM’U HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM’

Muhittin Olçun'un kar duasına, köylüler ellerini açarak eşlik etti. Sadece Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde değil, Türkiye'nin dört bir tarafında kuraklık yaşandığını ifade eden Olçun, "Kar ve yağmur yağmadı, göletler boşaldı. Biz de bugün bolluk ve bereket olması için çıkıp, dua ettik. Ocak ayında Erzurum'u böyle görmemiştim. Kuraklık nedeniyle Erzurum'da yıllardır akan çeşmeler kurudu ve çoğu akmaz oldu. Kar duası ettiğim yer benim köyüm. Çocukluğumda bir metre kar yağdığını hatırlıyorum. Bu bizi çok korkutuyor. Kıtlık olmaması için karın yağması lazım. Bunun için duaya çıktık. İnşallah kabul olur" dedi.

Köy halkından İsmail Pütür ise "Eskiden kış ayında 2 metreye yakın kar olurdu. Ne yazık ki 10 senedir iklim değişikliğinden dolayı ne düzgün kar yağıyor ne de yağmur. Erzurum'da durum içler acısı. 2020 çok zor geçti ve felaketler üst üste geldi. Allah 2021 yılında bol, bereketli bir yıl geçirmemizi nasip etsin" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Aşı gönüllüsü profesör: 4-5 ay önce Covid-19 geçirmiş kişi aşı yaptırabilirAşı gönüllüsü profesör: 4-5 ay önce Covid-19 geçirmiş kişi aşı yaptırabilir
Ali imran suresinin meali ve faziletleriAli imran suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Demirtaş ve eşi hakkında çirkin paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı

Paylaşımları sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı

Ankara'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor

Ankara'da kar yağışı başladı!

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? İşte aşı randevu sisteminin detayları

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır?

Karaman'da kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Aşı gönüllüsü profesör: 4-5 ay önce Covid-19 geçirmiş kişi aşı yaptırabilir

Aşı gönüllüsü profesör: 4-5 ay önce Covid-19 geçirmiş kişi aşı yaptırabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.