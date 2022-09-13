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Erzurum'da yaşandı... Cirit müsabakasında korku dolu anlar! Atlar kafa kafaya çarpıştı

13.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da düzenlenen cirit müsabakasında korku dolu anlar yaşandı. Yarışma sırasında rakip olan iki at, kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası yere düşen sporcunun üzerinden bir de at geçti. Ezilen sporcuya ilk müdahaleyi seyirciler yaparken daha sonra ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da yaşandı... Cirit müsabakasında korku dolu anlar! Atlar kafa kafaya çarpıştı

Erzurum’da çok sayıda sporcunun katıldığı cirit müsabakasında atların kafa kafa çarpışması sonucu yürekler ağza geldi. Yarışma sırasında Muhammet Yeşil, atını sürdüğü esnada rakip takımın atı ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Yeşil’in üzerinden at geçince dilini yuttu. Yeşil’e ilk müdahaleyi seyirci Fikret Şimşek yaptı. İlk yardım müdahalesinde bulunan Şimşek, Yeşil’in boğazına kaçan dilini çıkararak nefes almasını sağladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Muhammet Yeşil, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası müsabaka yarıda sonlandırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum At
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