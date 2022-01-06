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  4. Erzurum'da yürek burkan görüntü! Kurt, karlar üzerinde donarak can verdi

Erzurum'da yürek burkan görüntü! Kurt, karlar üzerinde donarak can verdi

06.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bir kurt donarak can verdi. Yiyecek aramaya çıkan hayvanın ayakta öldüğü görülürken, ani hava değişimine maruz kaldığı bildirildi.

Erzurum'da yürek burkan görüntü! Kurt, karlar üzerinde donarak can verdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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