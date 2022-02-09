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Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşları uykusuz bırakan olay! Sabah ezanıyla başlıyorlar

09.02.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Oltu ilçesinde gün geçtikçe artan kargaların sayısı vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar kargaların çıkardıkları seslerden dolayı gece uyumakta zorluk çekiyor. Vatandaşlar, ''Sesleri bayağı rahatsız edici. Çok ses çıkararak uçuyorlar. Çok rahatsızız'' şeklinde konuşuyorlar.

Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşları uykusuz bırakan olay! Sabah ezanıyla başlıyorlar

Erzurum Oltu’da son günlerde karga sayısı artarken çıkardığı seslerle ilçe sakinlerini hayli rahatsız ediyor. Sabah ezanı ile birlikte ötüşmeye başlayan karga sürüsü yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor. Topluca ötüşmeleri ilçede gürültü kirliliğine neden oluyor.

''BU KADAR KARGA DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİK''

Oltulu Fırat Aydın, “Oltu semalarında birkaç gündür karga yoğunluğu var. Daha önce bu kadar çok karga bir arada görmemiştik. Sesleri bayağı rahatsız edici. Çok ses çıkararak uçuyorlar” dedi.

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Oltulu İsmail Hakkı Ekinci, “İlçemizde önceleri bu kadar çok karga yoktu, kargaların bu kadar çok olması insanların gece yatmasını da çok etkiliyor. Rahatsız ediyor bizi. Yetkililerin bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

(İHA)

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