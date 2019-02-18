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Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI
Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.
'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ'
Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.

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Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

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