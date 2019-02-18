Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI
Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.
'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ'
Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.
FOTOĞRAFLI
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti
İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum