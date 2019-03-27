Erzurum'da 2 bin 281 sandıkta 498 bin 253 seçmen oy kullanacak

Erzurum'da 31 Mart seçimlerinde 498 bin 253 seçmen oy kullanacak.

2 bin 281 sandığın kurulacağı Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Erzurumlular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Erzurum'da 498 bin 253 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Erzurum'daki seçmen sayısı 15 bin 492 arttı.

Erzurum'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014’teki yerel seçimlerde 2 bin 362 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 281 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Yakutiye'de

Erzurum'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yakutiye. 114 bin 684 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yakutiye'de 365 sandık kurulacak.

Yakutiye'den sonra ikinci sırada 345 sandık ve 112 bin 337 seçmenle Palandöken, üçüncü sırada da 164 sandık ve 39 bin 508 seçmenle Aziziye geliyor.