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Erzurum'da 3 gündür kayıp kadın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34) yaylada bitkin halde bulundu.  Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti.

Erzurum'da 3 gündür kayıp kadın bulundu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34) yaylada bitkin halde bulundu.
Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, geçen 16 Eylül'de saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen çocuk, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının bulunması için tüm köylüler seferber oldu. Evler, samanlıklar, ahırlar, dağlık arazi, otlak ve sulak alanların didik didik aranmasına rağmen genç kadına ulaşılamadı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, drone desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar köyünde bugün erken saatlerde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Genç kadın saat 11.00 sıralarında köye 8-10 kilometre uzaklıkta Kıblepınarları mevkiinde komşuları tarafından bitkin halde bulundu.
Korktuğu ve insanlardan kaçtığı öğrenilen genç kadının, tekrar hastaneye yatmak istemediği için kaçtığı ileri sürüldü. Kardeşinin bulunması için seferber olan herkese teşekkür eden Aziz Urçar, "Çok mutluyuz kardeşimize ulaştık. Biraz korkmuş. Hastaneye gitmek istemediği için buradaki sağlık ekiplerine ilk müdahalesini yaptıracağız. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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Erzurum'da 3 gündür kayıp kadın bulunduErzurum'da 3 gündür kayıp kadın bulunduErzurum'da 3 gündür kayıp kadın bulunduErzurum'da 3 gündür kayıp kadın bulundu

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