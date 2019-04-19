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Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için gece ara verilen arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan bir süre sonra kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Günün ağarmasıyla ekiplerce yeniden başlatılan arama çalışmalarına, jandarma ekiplerince dağlık arazide ve AFAD'a bağlı dalgıçlarca da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda devam ediliyor.

Furkan Yiğit, önceki gün evinin önünde oyun oynadıktan bir süre sonra kaybolmuştu. Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan Yiğit ailesi ve yakınları, küçük Furkan'ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti.

Bunun üzerine Furkan Yiğit'in bulunması için ilçede jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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Çocuk Erzurum Furkan Yiğit Karaçoban Kayıp

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