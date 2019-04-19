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Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde 3 gün önce kaybolan Furkan Yiğit'in bulunması için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan bir süre sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince sabah saatlerinde tekrar çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, dağlık arazi ile köy içinde, AFAD dalgıçları da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda tarama gerçekleştirdi.

Mahalle girişinde dere yatağını iş makinesi yardımıyla temizleyerek yaptığı aramalardan da sonuç alamayan ekipler, çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdi.

Furkan Yiğit'in amcası Mehmet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin 3 gündür yürüttükleri özverili çalışmalara rağmen Furkan'a ulaşamadıklarını söyledi.

Tüm aramaların sonuçsuz kaldığını belirten Yiğit, "Bazı kişiler onun dağda kurtlara yem olduğunu, kimisi de kaçırılmış olabileceğini söylüyor. Haber alınamayınca kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler özverili bir çalışma yürütüyor." dedi.

Furkan Yiğit, 3 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan bir süre sonra kaybolmuştu. Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan'ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti.

Bunun üzerine Yiğit'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Karaçoban kaybolan çocuk

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