Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hafta önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Budaklı Mahallesi'nde 7 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Furkan Y'nin bulunması için havanın kararması dolayısıyla dün ara verilen çalışmalara bugün devam edildi.

Jandarma ekipleri köy içinde, AFAD'a bağlı dalgıçlar da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda küçük çocuğa ait bir iz bulmaya çalıştı.

40 kişilik özel komando birliğinin de destek verdiği çalışmalara katılan komandolar ise mahallenin merkezinin de içinde yer aldığı 30 kilometrelik dağlık arazide detaylı tarama gerçekleştirdi.

Mahallede 7 gündür devam eden ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin yanı sıra arama kurtarma köpeği "Gurbet"in de katıldığı çalışmalarda şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.