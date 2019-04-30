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Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde iki hafta önce kaybolan Furkan Y'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin arama faaliyetleri sürüyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki hafta önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca Furkan Y'nin, 17 Nisan Çarşamba günü Budaklı Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Furkan Y'yi bulmak için her gün yaptığı arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Ekipler sabah erken saatlerde küçük çocuğu bulmak için Kocasu Çayı'nda halat ve botlarla yaptıkları aramalarda, henüz herhangi bir ize rastlamadı.

Furkan Y'yi bulmak amacıyla ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan küçük çocuğun babası F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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AFAD arama Budaklı Mahallesi Erzurum Jandarma Karaçoban Kaybolan Furkan Y.

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