Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki hafta önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca Furkan Y'nin, 17 Nisan Çarşamba günü Budaklı Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Furkan Y'yi bulmak için her gün yaptığı arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Ekipler sabah erken saatlerde küçük çocuğu bulmak için Kocasu Çayı'nda halat ve botlarla yaptıkları aramalarda, henüz herhangi bir ize rastlamadı.

Furkan Y'yi bulmak amacıyla ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan küçük çocuğun babası F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

