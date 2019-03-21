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Erzurum'da aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan 9 kişiden 5'i tutuklandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "cinsel istismar" suçlamasıyla aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kentin merkez ilçeleri Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'deki 16 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda F.M, F.A, B.C, M.Y, A.G, N.S, M.E, E.Ö. ve F.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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