Erzurum’da kartpostallık kırağı manzaraları

Erzurum’da ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu. Kartpostallık görüntüler İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde eksi 17 dereceyi gören Erzurum’da yol kenarlarında bulunan ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar oluşan doğa güzelliğini yakından görebilmek için araçlarını durdurup, anı ölümsüzleştirdi. Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Gözün görebildiği her yerin beyaza büründüğü alanlarda dağlarla birleşen düzlük ova içerisinde bulunan birkaç ağaçta adeta dağ ve ovanın beyazlığını bozmamak için beyaza bürünmüş bir görüntü oluşturuyor. Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Erzurum kış aylarında büründüğü beyaz ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor bu da onlardan sadece birisi. Soğuk havaya aldırış etmeden bu manzara saatlerce seyredilebilir" dedi.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan’da -17, Ağrı’da -15, Kars’ta -14, Erzincan’da -4 ve Iğdır’da -2 derece ölçüldü.

Erzurum’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis dolayısıyla uçak seferleri aksadı.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.