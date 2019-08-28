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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

Karayazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Karayazı istikametine giden Ercan Ç. idaresindeki 04 B 0241 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Karayazı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Ercan Ç, kaldırıldığı Karayazı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

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