Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Karayazı istikametine giden Ercan Ç. idaresindeki 04 B 0241 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Karayazı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Ercan Ç, kaldırıldığı Karayazı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.
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