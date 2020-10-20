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Erzurumlu Dadaş Kaşif buldu! İşte elle taşınabilir elektrik kaynağı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Erzurum'da Dadaş Kaşif isimli Abubekir Taşbaş, hayvancılıkla uğraşan ve köylerde yaşayan vatandaşlar için elektrik kaynağı üretti. Elle taşınabilen elektrik kaynağı sayesinde sıkıntı çeken vatandaşların işlerini kolayca halledebileceklerini söyledi.

Alternatif elektrik üreten tekerlek ile aküyü birbirine bağlayan Taşbaşı, tekerleğin dönmesi içinde bir mekanizma yaptı. Mekanizma sayesinde dönen tekerlek hem elektrik üretiyor hem de aküyü şarj edebiliyor.

'ELEKTRİK KAYNAĞI BULAMAYAN VATANDAŞLARIMIZ BU CİHAZLA İHTİYACINI GİDERECEK'

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Köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ürettiği cihazla kendilerine elektrik sağlayabileceklerini belirten Elektrik Teknisyeni Abubekir Taşbaşı, “Bu aleti ilk olarak motor sıklette test ettim. Hem elektrik üretiyordu hem de şarjını doldurarak motoru hareket ettiriyordu. Bu sefer cihazın kendisini motora bağlamadan elle taşınabilir şekilde yaptım. Köylerde hayvancılıkla uğraşan ve elektrik kaynağı bulamayan vatandaşlarımız bu cihazla elektrik ihtiyacını giderecek. Güneş panellerine ihtiyaç duymadan bununla kendilerine elektrik sağlayabilecekler” dedi.

'ELEKTRİKLER KESİLDİĞİNDE MUM IŞIĞIYLA DEĞİL BU CİHAZLA AYDINLANIN'

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Vatandaşların artık elektrikler kesildiğinde mum ışığında oturması gerekmediğini kaydeden Taşbaşı, “Elektrikler kesildiği zaman ışıklar gidiyor. O zaman insanlar mum ışığında oturmak yerine bu cihazla evin elektriklerini tekrardan aktif hale getirerek aydınlanabilir. Alternatif elektrik üreten bir tekerlek yaptım ve tekerlek ile aküyü birleştirdim. Tekerleğin dönmesi için de bir mekanizma yaptım. Tekerlek döndükçe hem elektrik üretiyor hem de aküyü şarj ediyor. Ayrıca televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi aletleri de kolaylıkla çalıştırabiliyor” açıklamalarında bulundu.

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(İHA)

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