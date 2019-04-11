Erzurumlular 650 kiloluk cağ kebabı ile Kocaeli’de rekor kırdı

Kocaeli’de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında hazırlanan 650 kilogramlık çağ kebabı ile yeni bir rekora imza atıldı.

Kocaeli Erzurumlular Derneğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen tanıtım günlerin kapsamında Erzurum yöresine ait yemekler ve kültürel öğeler Kocaeli halkının beğenisine sunuldu. Tanıtım günlerinde bir de rekora imza atıldı.

11-14 Nisan tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak olan Erzurum Tanıtım Günleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Tahir Büyükakın, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.

650 kilogramlık çağ kebabı görenleri şaşırttı

Tören öncesinde tanıtım günlerinin gerçekleştirildiği fuar alanı bölgesinde bulunan açık alanda cirit oyunu sergilendi. Heyecanlı anlara sahne olan cirit oyununu saha kenarında yüzlerce vatandaş takip etti. Tanıtım günleri kapsamında bir dünya rekoruna da imza atıldı. 650 kilo kırmızı etin asıldığı cağ kebabı, vinçle kaldırılarak ocağa asıldı. Dev kebabı gören vatandaşlar ise, o anları cep telefonları ile kaydetti. Dünyanın en ağır cağ kebabı unvanını alan cağ kebabı ile dünya rekorunun kırıldığı belirtilirken, törende sergilenen Sarıkamış Şehitleri gösterisi ile katılımcılara duygusal anlar yaşatıldı.