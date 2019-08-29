Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Olay, 26 Mart 2019'da merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Seher Polat, olaydan 10 ay önce çocuklarını da alıp, ailesinin evine yerleşti. Açılan boşanma davası süren çift, olay günü Erzurum 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki mal paylaşımı davasının duruşmasına katıldı. Duruşma bitiminde Özgür Polat, eşinin ailesiyle yaşadığı evin önüne gidip, beklemeye başladı. Seher Polat, geldiğinde de konuşmak istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Özgür Polat, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, Seher Polat'a 3 el ateş açtı. Yaklaşık 20 metre mesafedeki parkta oynayan kızları İ.'nin gözü önünde eşini vuran Özgür Polat, otomobiline binerek, kaçtı. Küçük kız ise eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dedi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Ağır yaralı olarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seher Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Tutuklanan Özgür Polat hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SİLAHI HOBİ OLARAK TAŞIYORDUM' Yargılanmasına başlanan Özgür Polat, savunmasında olay günü çocuklarını görmek için eşinin evine gittiğini iddia ederek, "Çocuklarımı görüş günü değildi ancak onları çok özlediğim için oraya gittim. Seher'i başkasının aracından inerken gördüm. Binanın önünde çocuklar vardı. 'Konuşalım' diye kendisini araya çektim. 'Onun bunun arabasından niye iniyorsun? Hala nikâhımız düşmemiş. Ben senin yüzünden intihar ettim' dedim. O, 'Seni ilgilendirmez, alakadar etmez, istediğimle görüşürüm. Senin kalemini kırdım' şeklinde konuşunca sıktım. İlk ateş ettiğim de aramızda 3- 3,5 metre vardı. Sol koluna doğru ateş ettim. O dönünce galiba göğsüne geldi. İlk atıştan sonra yere düştü, yaralama amacıyla ikinci ve üçüncü kez bacaklarına sıktım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" dedi. Polat, savunmasının devamında da şunları kaydetti: "Cezaevine gireceğimi biliyordum. Zaten teslim olacaktım. Pişmanım keşke olmasaydı. Bu duruma gelmesini istemezdim. Bizimde ufak tefek hatalarımız olmuştur. Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Geniş aileyiz aynı zamanda. Çocuklarımla görüşmeye gittiğim zaman silahı arabaya bırakıyordum. Olay günü arabaya bırakmadım. Hakaret etmesi üzerine vurduktan sonra ambulans çağırmadım. Böyle olmasını istemedim, pişmanım."