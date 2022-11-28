HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren adım! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren adım! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

28.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye rejimine karşı yaptığı ılımlı açıklamaların ardından gündem yaratacak bir son dakika gelişmesi yaşandı. PKK/YPG’nin Türkiye’ye karşı saldırılarını arttırdığı şu günlerde Esad rejiminin terör örgütünün yuvalandığı mahallelere yakıtı kestiği öğrenildi. İşte Türkiye – Suriye ilişkilerini yakından ilgilendiren son dakika haberinin detayları…

Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren adım! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni döneme geçmesi beklenen şu günlerde Esad’dan çok kritik bir hamle geldi. Beşşar Esad rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerine yakıt akışını durdurdu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde 18 Eylül'de sözde yerel seçimleri bahane ederek Halep'te PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerindeki örgütün sözde yerel meclisini değiştirmek istedi.

Kaynaklar, terör örgütünün bu talebe karşı çıktığını ve bunun üzerine rejim güçlerinin, 26 Kasım'dan itibaren Şeyh Maksut ile Eşrefiyye'ye yakıt girişine yasak getirdiğini kaydetti.

Yakıt krizi nedeniyle söz konusu mahallelere elektrik sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı devre dışı kaldı.

Esed rejimi güçleri, 7 Nisan'da Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerini abluka altına almış, buna karşılık olarak da PKK/YPG, 9 Nisan'da Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esad rejimi güçlerini abluka altına almıştı.

Rejim yaklaşık 10 gün süren ablukada mahallelere akaryakıt, un, gıda ve ilaç gibi malzemelerin girişini engellemişti.

2

PKK/YPG'NİN HALEP KENT MERKEZİNDEKİ VARLIĞI

Esad rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG bu şeklide Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

3

Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına izin verirken, buna karşılık örgüt de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba Vanga'nın kehaneti ortaya çıktı! Dünyayı alarma geçirdiBaba Vanga'nın kehaneti ortaya çıktı! Dünyayı alarma geçirdi
Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildiKorkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit olduPençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk Türkiye esad yakıt

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Küçük çocuğa korkunç işkencede yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti

Küçük çocuğa korkunç işkencede yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.