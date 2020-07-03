KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Eşarp ve şallarla çok daha şık bir stil elde edeceksiniz! Moda uzmanından tavsiyeler...

Eşarp ve şallarla çok daha şık bir stil elde edeceksiniz! Moda uzmanından tavsiyeler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eşarp ve şallar, saç aksesuarı olarak kullanıldıklarında çok eğlenceli ve birbirinden havalı saç modelleri ortaya çıkabiliyor. Farklı desenlerdeki eşarp ve şalları birkaç küçük hamleyle oldukça güzel saç aksesuarlarına çevirebilirsiniz. Eskiyen ve artık kullanılmayan eşarpları bandana haline getirerek retro ve marjinal saç stilleri elde etmeniz mümkün!

Eşarp ve şallarla çok daha şık bir stil elde edeceksiniz! Moda uzmanından tavsiyeler...

Saç modeli, tarzınızı oluşturan temel unsurlardan birisi. Doğal olarak farklı farklı modeller denemek, kombinlere göre değişik saç stilleri yapmak artık revaçta. Sürekli yaptığınız saç modellerine eşarp ve şalları da dahil ederek mükemmel saç modelleri elde edebilirsiniz. İşte eşarp ve şallar ile yapılabilecek saç modelleri:

EŞARP VE ŞALLARI BANDANA OLARAK KULLANIN

İster sahile ister bir arkadaşınızın doğum gününe giderken yapın, bu saç modeli tarzınıza tarz katacak. Modelin yapılışı şu şekilde:

Öncelikle saçınızı bir atkuyruğu yapın. Atkuyruğunun yüksekliğini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
Atkuyruğunun ucunu kendi etrafında döndürerek bir topuz yapın.
Eşarp kullanacaksanız öncelikle eşarbı üçgen şeklinde katlamakla başlayın. Daha sonra üçgen haline gelmiş eşarbı birkaç defa daha katlayarak uzun bir şerit haline getirin. Böylece bağlamaya hazır hale gelmiş olacak.
Eğer şal kullanacaksanız, şalı bandana haline gelecek şekilde birkaç defa katlayıp bağlamaya hazır hale getirin.
Katladığınız şal veya eşarbı saçlarınızın üstünden geçirerek ensenizde birleştirin. Uçlarını bağlayın.
Kakül veya perçeminiz varsa çıkartabilirsiniz.

Marjinal olmayı seviyorsanız bu modeli mutlaka denemelisiniz:

Bu saç modelini yapmak için büyük boyutlarda şallar yerine kare bir eşarp kullanmak daha iyi olacaktır.
Kare eşarbı üçgen şeklinde katlayarak başlayın.
Üçgen katladığınız eşarbı alnınıza yerleştirip gerdirerek kulaklarınızın arkasından geçirin ve uçlarını bağlayın.

Bu model, atkuyruğuna ve yarım topuzlara hareket katacak:

Öncelikle saçlarınızın üst kısmından istediğiniz miktarda bir tutam alın ve lastik toka ile bağlayın.
Bu adımda ister bağladığınız saçı yarım topuz haline getirebilir isterseniz de örgü de yapabilirsiniz. Mısır örgü gibi değişik örgü modelleri de oldukça güzel duracaktır.
İstediğiniz modeli yaptıktan sonra küçük boyutlarda bir eşarp veya şalı birkaç defa katlayın.
Katladıktan sonra saçınızı atkuyruğu veya örgü yaptıysanız eşarbı, lastik toka ile tutturduğunuz kısma bağlayın. Eğer topuz yaptıysanız topuzun etrafından birkaç tur döndürdükten sonra bağlayabilirsiniz.
Bağladığınız eşarp veya bandananın uçlarını fiyonk yapabilirsiniz. Bu şekilde de oldukça sevimli duracaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...
Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Tepkisiyle olay oldu! 'Kadın dövenlerin çoğu...'

Tepkisiyle olay oldu! 'Kadın dövenlerin çoğu...'

Survivor'da şok sakatlık! Hastanelik oldu

Survivor'da şok sakatlık! Hastanelik oldu

Survivor All Star olacak mı? İrem Kanan açıkladı

Survivor All Star olacak mı? İrem Kanan açıkladı

Yaz pozlarına beğeni yağdı!

Yaz pozlarına beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanta taşıyan kadınların dikkatine! Bu malzemeler her çantada yer almalı...

Çanta taşıyan kadınların dikkatine! Bu malzemeler her çantada yer almalı...

Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Estetik operasyonlara para saçmaya gerek kalmadı! Göz altı morluklarından kurtulmak için...

Estetik operasyonlara para saçmaya gerek kalmadı! Göz altı morluklarından kurtulmak için...

Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...

Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...

Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.