Eşarp ve şallarla çok daha şık bir stil elde edeceksiniz! Moda uzmanından tavsiyeler...

Saç modeli, tarzınızı oluşturan temel unsurlardan birisi. Doğal olarak farklı farklı modeller denemek, kombinlere göre değişik saç stilleri yapmak artık revaçta. Sürekli yaptığınız saç modellerine eşarp ve şalları da dahil ederek mükemmel saç modelleri elde edebilirsiniz. İşte eşarp ve şallar ile yapılabilecek saç modelleri:
İster sahile ister bir arkadaşınızın doğum gününe giderken yapın, bu saç modeli tarzınıza tarz katacak. Modelin yapılışı şu şekilde:
Öncelikle saçınızı bir atkuyruğu yapın. Atkuyruğunun yüksekliğini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
Atkuyruğunun ucunu kendi etrafında döndürerek bir topuz yapın.
Eşarp kullanacaksanız öncelikle eşarbı üçgen şeklinde katlamakla başlayın. Daha sonra üçgen haline gelmiş eşarbı birkaç defa daha katlayarak uzun bir şerit haline getirin. Böylece bağlamaya hazır hale gelmiş olacak.
Eğer şal kullanacaksanız, şalı bandana haline gelecek şekilde birkaç defa katlayıp bağlamaya hazır hale getirin.
Katladığınız şal veya eşarbı saçlarınızın üstünden geçirerek ensenizde birleştirin. Uçlarını bağlayın.
Kakül veya perçeminiz varsa çıkartabilirsiniz.
Marjinal olmayı seviyorsanız bu modeli mutlaka denemelisiniz:
Bu saç modelini yapmak için büyük boyutlarda şallar yerine kare bir eşarp kullanmak daha iyi olacaktır.
Kare eşarbı üçgen şeklinde katlayarak başlayın.
Üçgen katladığınız eşarbı alnınıza yerleştirip gerdirerek kulaklarınızın arkasından geçirin ve uçlarını bağlayın.
Bu model, atkuyruğuna ve yarım topuzlara hareket katacak:
Öncelikle saçlarınızın üst kısmından istediğiniz miktarda bir tutam alın ve lastik toka ile bağlayın.
Bu adımda ister bağladığınız saçı yarım topuz haline getirebilir isterseniz de örgü de yapabilirsiniz. Mısır örgü gibi değişik örgü modelleri de oldukça güzel duracaktır.
İstediğiniz modeli yaptıktan sonra küçük boyutlarda bir eşarp veya şalı birkaç defa katlayın.
Katladıktan sonra saçınızı atkuyruğu veya örgü yaptıysanız eşarbı, lastik toka ile tutturduğunuz kısma bağlayın. Eğer topuz yaptıysanız topuzun etrafından birkaç tur döndürdükten sonra bağlayabilirsiniz.
Bağladığınız eşarp veya bandananın uçlarını fiyonk yapabilirsiniz. Bu şekilde de oldukça sevimli duracaktır.
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