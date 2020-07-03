Eşarp ve şallarla çok daha şık bir stil elde edeceksiniz! Moda uzmanından tavsiyeler...

Saç modeli, tarzınızı oluşturan temel unsurlardan birisi. Doğal olarak farklı farklı modeller denemek, kombinlere göre değişik saç stilleri yapmak artık revaçta. Sürekli yaptığınız saç modellerine eşarp ve şalları da dahil ederek mükemmel saç modelleri elde edebilirsiniz. İşte eşarp ve şallar ile yapılabilecek saç modelleri:

EŞARP VE ŞALLARI BANDANA OLARAK KULLANIN

İster sahile ister bir arkadaşınızın doğum gününe giderken yapın, bu saç modeli tarzınıza tarz katacak. Modelin yapılışı şu şekilde:

Öncelikle saçınızı bir atkuyruğu yapın. Atkuyruğunun yüksekliğini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Atkuyruğunun ucunu kendi etrafında döndürerek bir topuz yapın.

Eşarp kullanacaksanız öncelikle eşarbı üçgen şeklinde katlamakla başlayın. Daha sonra üçgen haline gelmiş eşarbı birkaç defa daha katlayarak uzun bir şerit haline getirin. Böylece bağlamaya hazır hale gelmiş olacak.

Eğer şal kullanacaksanız, şalı bandana haline gelecek şekilde birkaç defa katlayıp bağlamaya hazır hale getirin.

Katladığınız şal veya eşarbı saçlarınızın üstünden geçirerek ensenizde birleştirin. Uçlarını bağlayın.

Kakül veya perçeminiz varsa çıkartabilirsiniz.