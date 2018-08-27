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Esed rejimi alıkoyduğu kişilerden bazılarını öldürdüğünü itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

SNHR, Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu yüzbinlerce kişiden 836'sının öldüğünü kabul ederek, ailelerine bildirdiğini duyurdu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 836'sının cezaevinde öldüğünü ailelerine bildirdiğini açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başladığı dönemde (Mart 2011) alıkonulan rejim karşıtlarından bazılarının akıbetine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, rejimin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen yüzbinlerce kişiden 836'sının cezaevlerindeyken öldüğünü nüfus dairelerine bildirmeye başladığı belirtildi.

Raporda, rejimin mayıs ayından itibaren yapmaya başladığı bildirimlerde, ölüm sebepleri hakkında bilgi vermediği ve cenazeleri teslim etmediği kaydedildi.

Ölenlerden 285'inin Şam ve kırsalı bölgesi, 146'sının Humus, 141'inin Haseke, 117'sinin Hama, 78'inin Dera, 29'unun İdlib, 23'ünün Lazkiye, 8'inin Halep, 6'sının Deyrizor ve 3'nün ise Süveydalı olduğu aktarıldı.

Raporda, ölenlerin büyük bir kısmının işkence görerek öldüğü, bir kısmının ise idam edildiğinin düşünüldüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, SNHR Başkanı Fadıl Abdulgani'nin şu değerlendirmesine yer verildi:

"Rejim güçlerinin ölenlerin akıbetini açıklamaya gerek duymamasının altında iki neden yatıyor. Birincisi rejimin garantörü Rusya'nın baskısı. İkinci neden ise rejimin ülkedeki savaşı kazandığını göstermek ve tutuklular dosyasını kapatmak istemesi. Halkı böylece boyun eğdirmeye çalışması."

- İç savaşında başından bu yana 14 bin kişi işkenceyle öldürüldü

SNHR raporunda ayrıca, rejimin iç savaşın başından Ağustos 2018'e kadar alıkoyduğu yüzbinlerce kişiden yaklaşık 14 binini işkence ederek öldürdüğü belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde temmuz sonunda düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet, alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması yönünde uzlaşmıştı. Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
SNHR Suriye Tutklu

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