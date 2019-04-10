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Esed rejimi mart ayında İdlib'i 6 bin 422 kez vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, mart ayında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimleri top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla 6 bin 336 kez hedef aldı - Geçen ay 86 hava saldırısı düzenlendi

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'de Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere mart ayında toplam 6 bin 422 saldırı düzenledi.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakat ihlal ederek İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Halep'in batı kırsalı, Hama'nın kuzey ve batı kırsalındaki sivil yerleşimlere havadan ve karadan yoğun saldırılarına devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'yla paylaştığı verilere göre, rejim güçleri mart ayında Hama'yı 3 bin 950, Halep'i 299 ve İdlib'i de 2 bin 87 kez top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla vurdu.

Rejim güçleri geçen ay İdlib'e yönelik 86 hava saldırısı da gerçekleştirdi.

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin saldırılarında atılan ve infilak etmeyen bombalara yönelik düzenlenen imha çalışmalarında 116 bombayı etkisiz hale getirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 2 Nisan'da yayımladığı rapora göre Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti.

- 9 Şubat-6 Nisan döneminde 160 bin 583 sivil göç etti

Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde, saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden toplam 160 bin 583 sivil çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ilinin tümü, Halep'in batı kırsalı, Hama'nın kuzey ve batı kırsalı, Lazkiye kırsalını, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye kadar rejimin garantörü Rusya ve İran'ın da söz konusu bölgedeki saldırıları önleme yükümlülüğü bulunuyor. Türkiye'nin garantör olduğu askeri muhalif gruplar, 17 Eylül 2018 tarihli İdlib mutabakatı çerçevesinde belirlenen silahsızlanma bölgesinden ağır silahlarını çekmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Mart'tan bu yana bölgede devriye faaliyeti yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi İdlib saldırı

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