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Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye saldırılarını sürdürüyor - Sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 3’ü çocuk, 7 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib’in güney kırsalındaki Raffa köyünü topçu atışı ve çok namlulu roket atarlarla hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Esed rejimini ve destekçisi terörist gruplar İdlib’in güney kırsalına bağlı Raffa köyüne saldırı gerçekleştirdi.” dedi.

Yusuf, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda 3’ü çocuk 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını söyledi.

Son 10 günde Esed rejimi, Lazkiye’nin Kürt Dağı, Hama'nın Sermanin, Latamne, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye, Halep'in batısındaki Raşidin, Kefer Hamra, Mansura bölgelerine zaman zaman topçu atışları düzenlemişti.

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.
Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evine geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Raffa Sivil Savunma Soçi

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