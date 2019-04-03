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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde, Hama'nın batı kırsalında Havice, El Ankavi, El Mansura ve El Ziyadiyye köylerine, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi ile Tel Mennis ve Cercenaz beldelerine yoğun top ve roket saldırısı düzenledi.

Hama Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Muhammed Ammuri'nin AA'ya verdiği bilgilere göre, Havice köyünde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 3 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Esed rejiminin gün içinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetmişti, böylece rejim güçlerinin bugünkü saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

- "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki kanlı bilanço

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) önceki gün yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, Halep’in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere toplam 59 sivili öldürdü. Rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili öldürdü.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hama Havice İdlib gerginliği azaltma bölgesi Sivil Savunma

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