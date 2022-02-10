HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenler'de çocuğunu bagajda taşımıştı! Yaramazlık yaptı diye koymuş...

Esenler'de çocuğunu bagajda taşımıştı! Yaramazlık yaptı diye koymuş...

10.02.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de 8 yaşlarındaki çocuğunu, kapağı açık bagajda taşıyan babaya bin 861 lira idari para cezası kesilirken, Nurullah Gökarslan, "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dedi.

Esenler'de çocuğunu bagajda taşımıştı! Yaramazlık yaptı diye koymuş...

Olay, geçen pazar günü Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelmiş, Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı. Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.

''YARAMAZLIK YAPINCA BAGAJA KOYDUM''

Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Baba Nurullah Gökarslan'ın polisteki ifadesinde "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.

Screenshot_27

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağmur'un annesinden kahreden sözler: Elimde saçı kaldıYağmur'un annesinden kahreden sözler: Elimde saçı kaldı
Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğimZamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
Bir şehir tedirgin! Binlerce kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu, Bakanlık kente özel ekip gönderdiBir şehir tedirgin! Binlerce kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu, Bakanlık kente özel ekip gönderdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı

Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor

Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.