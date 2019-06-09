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Esenler'de dehşet! Eşini ve iki çocuğunu vurdu ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir baba, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenler'de dehşet! Eşini ve iki çocuğunu vurdu ve...

Olay, saat 17.30 sırlarında Turgutreis Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Suriye uyruklu bir kişi, evde bulunan eşi ve iki çocuğuna silahla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5’inci kattaki evlerinden atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, evde ve kaldırımda duran Suriyeli babanın cesedine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esenler silah intihar

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