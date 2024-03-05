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Esenler'de havaya ateş eden maganda gözaltına alındı!

05.03.2024 00:16
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Esenler'de asker eğlencesi adı altında havaya ateş açıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.Ö.(20)'yü gözaltına aldı.

Esenler'de havaya ateş eden maganda gözaltına alındı!

Esenler'de asker eğlencesi adı altında toplanan grup içerisinde bulunan bir kişi silahla havaya ateş etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.Ö.(20)'yü gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'GEREĞİ YAPILDI-5' diyerek paylaşım yapan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Asker Esenler eğlence
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