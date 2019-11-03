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ESENLER'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ//ek görüntüyle

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 07:56 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA Esenler'de gece saatlerinde yolda ilerleyen bir kadın çöp kamyonunun altında kaldı.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA
Esenler'de gece saatlerinde yolda ilerleyen bir kadın çöp kamyonunun altında kaldı. Kaza sonrası kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Esenler, Havaalanı Mahallesi'nde gece saat 21:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GP 0489 plakalı Esenler Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Gazipaşa Sokak'ta seyir halindeyken yolda ilerleyen Zeynep Karaağaçlı'ya(54) çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI
Kaza sonrası sürücü ve temizlik görevlileri, kazaya tepki gösteren mahalle sakinlerinin çöp kamyonuna saldırması sonucu aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZ GEÇİRDİ
Hayatını kaybeden Karaağaçlı'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokağın her iki tarafına şerit çekerek olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Karaağaçlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan çöp kamyonu da olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiği kaza sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde çöp kamyonu sokakta ilerliyor ve işçiler de çöpleri kamyona atıyor. Çöp kamyonunun sağından yolda ilerleyen kadını kamyon fark etmeyip altına alıyor. İşçiler ve çevredeki vatandaşlar olay yerine koşuyor.

Görüntü Dökümü
___________________
-Olayın meydana geldiği yer
-Çöp kamyonundan görüntü
-Polisin çalışması
-Mahalleliden görüntü
-Genel ve detaylar

GÜVENLİK KAMERASI(ÖZEL) EK
-Kamyonun gelişi
-Etraftaki insanlar
-Kadının kamyonun sağ arkasından ilerlemesi (1. dakika 10. saniye)
-Kazanın yaşanmasıyla kamyonun durması
-İşçilerin olay yerine koşması
-Detaylar

03.11.2019 - 00.27 Haber Kodu : 191103001

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