ESENLER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenler TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kamyonet, yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yolcu otobüsündeki yolcular da gelen bir başka otobüsle yoluna devam etti.

Kaza TEM Bağlantı Yolu Esenler mevkiinde sabah saat 06:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü Sefer Süzen yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan ve Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcular aynı firmaya ait bir başka otobüs ile yollarına devam ettiler. Kaza sonrası olay yerinde bulunan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

