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Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu 8'inci kattan düşerek öldü

30.06.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 8'inci kattan düşen 12 yaşındaki Lily Cihan hayatını kaybetti. Olay sonrasında ifadesi alınan küçük kızın babası kızının LGS sınavına girdiğini, bugün sınav sonuçlarının açıklandığını, iyi bir puan aldığını ve herhangi bir psikolojik sorununun bulunmadığını belirtti.

Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu 8'inci kattan düşerek öldü

Olay, sabah saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan site içerisinde yaşandı. 8'inci sınıf öğrencisi Lily Cihan (12), henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu binanın 8'inci katından düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde Lily Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Lily Cihan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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BABASI, "LGS'DEN İYİ BİR PUAN ALDI"

Olay sonrası çalışmalara başlayan polis ekipleri kız çocuğunun babasının ifadesini aldı. Yeni Zelanda asıllı baba David james Gıbbens, ifadesinde kızının LGS sınavına girdiğini, bugün sınav sonuçlarının açıklandığını, iyi bir puan aldığını ve herhangi bir psikolojik sorununun bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Polisin, Lily Cihan'ın yüksekten düşmesiyle ilgili incelemeleri devam ediyor. (DHA)

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Esenyurt
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