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  4. Esenyurt'ta 13 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Esenyurt'ta 13 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir bakkal, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Yabancı uyruklu bakkalı polis kurtardı.

Esenyurt'ta 13 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Olay, Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkânı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkânına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu. Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan arbede sırasında dükkândaki bazı mallar yere saçıldı. Dükkâna karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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(DHA)

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