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  4. Esenyurt’ta 24 yaşındaki Dilara'nın feci sonu! 30’uncu kattan sitenin avlusuna düştü

Esenyurt’ta 24 yaşındaki Dilara'nın feci sonu! 30’uncu kattan sitenin avlusuna düştü

07.04.2024 11:56
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Esenyurt’ta 24 yaşındaki Dilara K., 39 katlı binanın 30’uncu katından henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt’ta 24 yaşındaki Dilara'nın feci sonu! 30’uncu kattan sitenin avlusuna düştü

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

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SİTENİN AVLUSUNDA BULUNDU

Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İncelemelerin ardından Dilara K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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